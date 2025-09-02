НХЛ и профсоюз согласовали график внесения правок к коллективному соглашению. Новый потолок зарплат в плей-офф будет введен с этого сезона

НХЛ и NHLPA утвердили график внесения правок к коллективному договору.

Североамериканская лига и Ассоциация игроков НХЛ согласовали график постепенного внесения правок к коллективному соглашению (CBA), сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли. Так, новая система потолка зарплат, которая будет действовать в плей-офф, вступит в силу уже в этом сезоне.

Ранее сообщалось , что это фактически закроет лазейку с долгосрочным списком травмированных (LTIR), позволяющей командам значительно увеличивать фонд заработной платы за счет использования места, освобожденного из-за травм.

У игроков есть время, чтобы заключить контракты в соответствии с текущей структурой CBA до 15 сентября этого года. Все контракты, заключенные после 16 сентября 2026 года, будут регулироваться новым коллективным соглашением – сроки и подписные бонусы будут ограничены.

Кроме того, в силу немедленно вступают изменения в дресс-коде игроков и правилах, касающихся рекламы алкогольных напитков хоккеистами.

Напомним, по новому коллективному соглашению регулярный сезон НХЛ будет расширен до 84 матчей.

