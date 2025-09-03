Артем Батрак: «Говорят, СКА стал слабее – это вранье. Клуб будет конкурентоспособным на Западе, но пока без приставки «идем за Кубком Гагарина»

Артем Батрак уверен, что СКА составит конкуренцию клубам Запада в сезоне КХЛ.

«Все говорят, что СКА стал слабее в плане состава и прочего, но это вранье. Потому что состав у СКА очень сильный. Просто раньше этот состав был размазан на 45 человек, а теперь их 25. Вот и вся разница.

И, возможно, это пойдет клубу только в плюс. Если они будут уверены в своих молодых вратарях, а молодые вратари будут четко действовать, тогда у СКА будет неплохой шанс побороться за четвертку.

Но пока думаю, что у команды из Санкт-Петербурга есть проблемы. СКА будет привыкать к требованиям Ларионова , как и любая другая команда, которая сменила главного тренера. Во что будет играть СКА, пока что не представляю.

Не могу понять даже примерно, какой будет игра в исполнении команды. Но, учитывая, что мастерства у команды много, а некоторым хоккеистам есть что доказывать, то, считаю, что СКА будет нормальной и конкурентоспособной командой на Западе, но пока что без приставки «идем за Кубком Гагарина», – сказал комментатор Артем Батрак .