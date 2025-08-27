Генменеджер «Шанхая» про «СКА-Арену»: «Галлан восхитился: «Я даже в НХЛ такой не видел». Наши новички говорят, что непозволительно играть плохо на таком стадионе»
Игорь Варицкий рассказал о том, как Жерар Галлан оценил «СКА-Арену».
Канадский специалист в межсезонье возглавил «Шанхай Дрэгонс», который переехал из Мытищ в Санкт-Петербург.
«Когда мы отправили Жерару видеопрезентацию стадиона, он восхитился: «Я даже в НХЛ такой не видел».
Все наши новички в восторге от стадиона. Говорят, что плохо на нем играть непозволительно», – сказал генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий.
Как «Шанхай Дрэгонс» осваивается на «СКА-Арене» вместо СКА. Много-много деталей
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
