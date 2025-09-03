Генменеджер «Ак Барса» допустил возможность подписания Ремпала по ходу сезона: «Вопрос не закрываем. Мы на связи с его представителем»
Генменеджер «Ак Барса» допустил подписание Шелдона Ремпала по ходу сезона.
«Был диалог с Ремпалом, но закончился достаточно быстро, хоккеист сделал выбор в пользу «Вашингтона».
Но мы понимаем, что контракт двусторонний, не закрываем этот вопрос.
Возможно, осенью вернемся, посмотрим, как будет развиваться ситуация, мы на связи с его представителем», – сообщил Марат Валиуллин.
В минувшем сезоне 30-летний канадский форвард выступал за «Салават Юлаев» в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он набрал 61 (31+30) очко в 68 играх в регулярном чемпионате, заняв 4-е место в гонке бомбардиров.
В плей-офф Шелдон добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром розыгрыша, несмотря на то, что уфимцы завершили выступление на стадии полуфинала.
