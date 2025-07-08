Вайсфельд о Ремпале: «Он очень хочет попасть в НХЛ, видимо. «Вашингтон» ничего не теряет. Если Шелдон не заиграет, это не те деньги, которые жалко»

Леонид Вайсфельд высказался о переходе Шелдона Ремпала в «Вашингтон».

Сегодня стало известно, что «Кэпиталс» подписали с 29-летним канадским форвардом двусторонний контракт на год.

«У всех разные приоритеты, у кого-то деньги, у других спортивные аспекты. Видимо, Ремпал очень хочет попасть в НХЛ , но учитывая условия контракта, наверное, верит в себя, и уверен, что добьется более выгодного контракта на следующий год.

Здесь он впечатлил, конечно, как у него там получится, посмотрим. «Вашингтон » в свою очередь ничего не теряет. Если Шелдон, допустим, не заиграет, то это совсем не те деньги, которые жалко.

Если сможет удачно проявить себя, то в условиях потолка зарплат, иметь игрока за такие деньги – очень выгодно. «Салават Юлаев » теряет сильного игрока, но в финансовом плане уфимцы не ущемлены, потому что контракт Ремпала с «Салаватом» закончен», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ .