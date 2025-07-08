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«Салават» об уходе Ремпала: «Мы будем скучать! Желаем Шелдону успехов в дальнейшей карьере за океаном. Надеемся, что еще увидим его в нашей форме»

«Салават Юлаев» объявил об уходе из клуба форварда Шелдона Ремпала.

Сегодня стало известно, что 29-летний канадец подписал двусторонний контракт с «Вашингтоном» на один сезон. 

«Шелдон, спасибо за игру 💚

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал покинул уфимский клуб. 

Желаем Шелдону успехов в дальнейшей карьере за океаном и надеемся, что еще увидим его в форме «Салавата Юлаева»!

Мы будем скучать! За один сезон нападающий своей игрой влюбил в себя болельщиков, а также стал лучшим бомбардиром нашей команды в плей-офф 🤝», – говорится в сообщении уфимцев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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