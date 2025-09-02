«Ак Барсу» интересен экс-форвард «Трактора» Шаров (Metaratings)
Александр Шаров может перейти в «Ак Барс».
Казанский клуб проявляет интерес к 30-летнему нападающему, сообщает Metaratings.ru. В августе хоккеист расторг контракт с «Адмиралом», куда перешел в июне.
В прошлом регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Шаров провел 66 матчей за «Трактор» и «Куньлунь» и набрал 14 (8+6) очков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости