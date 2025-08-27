«Адмирал» расторг контракт с Шаровым по согласию сторон. Клуб в июне подписал форварда на два года

Александр Шаров покинул «Адмирал».

Дальневосточный клуб сообщил о расторжении контракта с 30-летним нападающим по соглашению сторон.

В июне «Адмирал » подписал договор с хоккеистом на два года.

Прошлый сезон Александр Шаров начал в «Тракторе », после чего был обменян в «Куньлунь» (ныне переименован в «Шанхай Дрэгонс » – Спортс’‘).

В общей сложности он набрал 14 (8+6) очков в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .