«Адмирал» расторг контракт с Шаровым по согласию сторон. Клуб в июне подписал форварда на два года
Александр Шаров покинул «Адмирал».
Дальневосточный клуб сообщил о расторжении контракта с 30-летним нападающим по соглашению сторон.
В июне «Адмирал» подписал договор с хоккеистом на два года.
Прошлый сезон Александр Шаров начал в «Тракторе», после чего был обменян в «Куньлунь» (ныне переименован в «Шанхай Дрэгонс» – Спортс’‘).
В общей сложности он набрал 14 (8+6) очков в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
