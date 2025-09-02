Игорь Захаркин оценил игру Павла Дацюка за сборную России.

– 30 августа в Екатеринбурге прошло шоу Magic Game от Павла Дацюка. Какие чувства у вас вызывает этот великолепный форвард?

– К сожалению, мы с Павлом работали не очень много. Он выступал два раза за сборную России, когда мы ей руководили – и оба раза мы проиграли. Это было в 2010 году на Олимпиаде и чемпионате мира в Германии.

Дацюк – очень хороший человек, как мне показалось. Он – очень командный игрок. Заботится о своих партнерах. Он очень профессиональный. Не лезет в какие-то разборки и высказывания с оценочным суждением. И это делает ему честь. И говорит о том, что Дацюк очень профессионален.

Он занимается своим делом, причем очень хорошо. Мы помним, каким форвардом Павел был на льду. Поэтому он достиг таких высот.

– Вы помните, как Дацюк забил победный гол в тяжелейшем полуфинале ЧМ-2010 с немцами (2:1)? Это случилось на 59-й минуте.

– Конечно же, я это помню. Но я помню и финальный матч против чехов (1:2). Увы, мы там не завоевали золото, – сказал бывший помощник главного тренера сборной России Игорь Захаркин .

Захаркин об Овечкине в 4-м звене на ЧМ-2007: «Места в топ-6 были заняты. Тогда он впервые играл на вбрасывании – опыт хороший, но у нас не все получилось»