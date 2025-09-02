Захаркин об Овечкине в 4-м звене на ЧМ-2007: «Места в топ-6 были заняты. Тогда он впервые играл на вбрасывании – опыт хороший, но у нас не все получилось»

Игорь Захаркин оценил игру Александра Овечкина на чемпионате мира-2007.

Турнир проходил в Москве, сборная России завоевала бронзовые медали. К тому моменту форвард «Вашингтона » отыграл два сезона в НХЛ, набрав 198 (98+100) очков за 163 игры.

– Помню, как вы на чемпионате мира 2007 года поставили Овечкина в четвертое звено. Удивило всех это страшно.

– Да-да, было такое. И тогда же Александр впервые играл на точке на вбрасывании.

– Почему у вас была такая задумка?

– Мы просто увидели, что он очень сильно бросает. У него хорошо поставленный бросок. При этом в топ-6 тоже были хорошие нападающие, и места там были заняты. Поэтому мы поняли, что освобождается место на точке.

Опыт хороший, но у нас не очень удачно все получилось. Мы в полуфинале с финнами из-за ошибки пропустили гол в овертайме, – сказал бывший помощник главного тренера сборной России Игорь Захаркин .

