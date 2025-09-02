  • Спортс
Джейк Масси: «Цель «Барыса» – выйти в плей-офф. У нас хорошая группа легионеров, я уже играл с Морелли и Веккионе, мы выигрывали чемпионат вместе. Постараемся перенести сюда этот победный опыт»

Джейк Масси высказался о победе «Барыса» в контрольном матче с «Сибирью» (3:1).

– Джейк, как первая игра с новым партнерами?

– Очень здорово, Райлли Уолш определенно очень хороший игрок. Мне очень понравилось с ним играть, так же как и с остальными ребятами на льду. Получили хороший, сплочающий опыт, будем дальше строить командные связки.

Плюс болельщики просто потрясающие. Атмосфера прекрасная.

– Ожидал, что забьешь сегодня?

– На самом деле нет, это не то, что я обычно делаю. Но каждый раз, когда получается быть полезным – приятно. Эмиль сыграл на Уолша, а Уолш отдал назад мне, я старался отдать пас и Морелли хорошо закрыл обзор вратарю, бросил, и шайба зашла.

– То есть все-таки защитник обороны, а не нападения?

– Оборона – моя основная роль, но если могу внести вклад в победу, это определенно бонус, хотя я люблю держать шайбу подальше от наших ворот – это моя работа.

– Первый заокеанский опыт, как ощущения?

– Да, первый. Мне очень нравится город, атмосфера и как я говорил, болельщики очень классные. Очень жду старта сезона.

– Три сезона «Барыс» не попадал в плей-офф, стало ли это неким вызовом?

– Это еще одна новая возможность, определенно буду стараться выкладываться и наша цель – выйти в плей-офф. Отсюда и начнем.

– Уже есть друзья в команде?

– У нас хорошая группа легионеров, кроме того, я уже играл с Мэйсоном Морелли и Майком Веккионе в одной команде, и мы выигрывали чемпионат вместе. Постараемся этот победный опыт перенести в «Барыс», – сказал защитник «Барыса» Джейк Масси.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sports.kz
