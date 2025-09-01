  • Спортс
  Асетов о «Барысе»: «Команда полностью обновилась, пришли легионеры, они делают сейчас игру, вливаются в коллектив. Мы стремимся становиться лучше вместе с ними»
Асетов о «Барысе»: «Команда полностью обновилась, пришли легионеры, они делают сейчас игру, вливаются в коллектив. Мы стремимся становиться лучше вместе с ними»

Алихан Асетов высказался о победе «Барыса» в контрольном матче с «Сибирью» (3:1).

– Алихан, первая игра дома, в обновленной команде, как это было?

– Да, у нас команда полностью обновилась, пришли легионеры, они делают сейчас игру, вливаются в коллектив, ребята очень позитивные, свою игру показывают. Мы стремимся становиться лучше вместе с ними.

Все соскучились по хоккею, особенно на домашней арене, мы рады, что первая игра домашняя и первая победа.

– После того, как пропустили гол, команда активнее стала давить, это стало неким триггером?

– Не то чтобы триггер, а просто нам забили и нельзя больше нам пропускать, потому что они начали игру переворачивать в свою сторону, забили еще один гол, здорово, что довели игру до победы.

– Ты забил еще один гол?

– Повезло. Получилось просто, Колесников выбросил шайбу от борта и у меня выход в ноль получился, убрал и бросил.

– Уже на опыте?

– Да просто везение, какой опыт (смеется).

– «Сибирь» все-таки после пропущенных двух шайб начала сильно давить, Андрей Шутов выручал в эти моменты сильно?

– Да, Андрей столько не пропустил, все знают, как он играет, очень здорово нас сегодня выручил и победа его имени, можно сказать.

– После чемпионата мира травмировался, долго восстанавливался?

– На самом деле нет, недели две-три, потому что у меня еще до этого была травма, опять в то же место пришел удар и у меня снова заболела спина, не мог ни наклониться, ни выгнуться.

– Какой настрой на завтра, играете с той же командой?

– Идем отдыхать, готовиться на завтра, посмотрим обзоры, большинство – меньшинство и тренеры нам объяснят, что улучшить и какие устранить ошибки, – сказал нападающий «Барыса» Алихан Асетов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sports.kz
