Кравец о 3:1 с «Сибирью»: «Ребята делали то, что мы от них требовали. Мы показали хорошую игру, нужно за нее цепляться»

Михаил Кравец высказался о победе в контрольном матче с «Сибирью» (3:1).

– Я доволен результатом, если мы выиграли. Ребята играли по заданию, делали то, что мы от них требовали.

Сегодня мы показали хорошую игру, нужно за нее цепляться.

– В овертайме Андрея Шутова заменили молодым голкипером. Решили посмотреть на него, или что-то случилось?

– Во-первых, Андрею надо отдохнуть, а молодому человеку надо себя проявлять.

– План на следующий матч поменяется?

– Подумаем, надо посмотреть сегодняшнюю игру, а дальше решим, – сказал главный тренер «Барыса » Михаил Кравец .