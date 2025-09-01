Кравец о 3:1 с «Сибирью»: «Ребята делали то, что мы от них требовали. Мы показали хорошую игру, нужно за нее цепляться»
Михаил Кравец высказался о победе в контрольном матче с «Сибирью» (3:1).
– Я доволен результатом, если мы выиграли. Ребята играли по заданию, делали то, что мы от них требовали.
Сегодня мы показали хорошую игру, нужно за нее цепляться.
– В овертайме Андрея Шутова заменили молодым голкипером. Решили посмотреть на него, или что-то случилось?
– Во-первых, Андрею надо отдохнуть, а молодому человеку надо себя проявлять.
– План на следующий матч поменяется?
– Подумаем, надо посмотреть сегодняшнюю игру, а дальше решим, – сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Shaiba.kz
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости