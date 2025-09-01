Гендиректор «Дрэгонс» о переезде в Китай: «В Шанхае нашли потенциального партнера, который готов к долгосрочному сотрудничеству. Конечно, вопрос нужно прорабатывать, но интерес уже есть»

Гендиректор «Шанхая» высказался о предстоящем переезде клуба в Китай.

В сезоне-2025/26 «Шанхай » будет играть в Санкт-Петербурге.

– Когда «Куньлунь» играл в Китае, на большинстве матчей были полупустые трибуны. Вы уже начали работать с китайской аудиторией, чтобы не повторять ошибок предшественника?

– Это правда. Но кстати, когда «Куньлунь» продолжительное время играл на одном месте в Пекине, аудитория начинала собираться, и наша задача сейчас найти долгосрочного партнера – арену. Чтобы было понимание, что клуб сможет там осесть на долгое время.

И в Шанхае мы нашли потенциального партнера, который готов к долгосрочному сотрудничеству. Конечно, вопрос нужно прорабатывать, но интерес уже есть.

Также важно, чтобы это была современная арена, которая будет соответствовать требованиям КХЛ . Но переезд, особенно в другую страну, – это сложный комплексный проект, его предстоит детально разработать, – сказал генеральный директор «Шанхая» Сергей Белых.

