  • Веккионе о переходе в КХЛ: «Это отличная возможность для моей карьеры. АХЛ сильно помолодела, ветеранам там сложнее»
1

Майк Веккионе рассказал, почему решил перейти в КХЛ.

Ранее форвард «Барыса» выступал за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ.

– Почему решили перейти в КХЛ этим летом?

– Это отличная возможность для моей карьеры. АХЛ сильно помолодела, ветеранам там сложнее. Я думал об этом пару лет, но в «Херши» был отличный состав, мы выиграли два Кубка Колдера. Я получил двухлетний контракт, не хотелось уходить.

Потом сменился тренер, ребята поехали за границу – я решил, что пора попробовать, пришло мое время. В «Тракторе» должны были быть два моих партнера из «Херши», а в «Барысе» я хорошо знаю Мэйсона Морелли. Все к лучшему. Хотим помочь команде, привнести опыт побед, – сказал нападающий «Барыса» Майк Веккионе.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
