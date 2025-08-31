Веккионе о переходе в КХЛ: «Это отличная возможность для моей карьеры. АХЛ сильно помолодела, ветеранам там сложнее»
Майк Веккионе рассказал, почему решил перейти в КХЛ.
Ранее форвард «Барыса» выступал за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ.
– Почему решили перейти в КХЛ этим летом?
– Это отличная возможность для моей карьеры. АХЛ сильно помолодела, ветеранам там сложнее. Я думал об этом пару лет, но в «Херши» был отличный состав, мы выиграли два Кубка Колдера. Я получил двухлетний контракт, не хотелось уходить.
Потом сменился тренер, ребята поехали за границу – я решил, что пора попробовать, пришло мое время. В «Тракторе» должны были быть два моих партнера из «Херши», а в «Барысе» я хорошо знаю Мэйсона Морелли. Все к лучшему. Хотим помочь команде, привнести опыт побед, – сказал нападающий «Барыса» Майк Веккионе.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
