«Динамо» подписало со Слепышевым контракт на год. Форвард был на пробном соглашении

Антон Слепышев подписал полноценное соглашение с «Динамо».

Односторонний контракт 31-летнего нападающего с московским клубом рассчитан до 31 мая 2026 года. Ранее Слепышев заключил с бело-голубыми пробный договор.

Сообщалось , что зарплата форварда по новому соглашению составит 10 млн рублей за сезон.

В прошлом сезоне Слепышев провел 19 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, заработав 5 (3+2) очков при полезности «минус 4».

В плей-офф на его счету 10 матчей и 2 (2+0) результативных действия при полезности «минус 1».