Богдан Конюшков заявил, что планирует в будущем уехать в «Монреаль».

Защитник «Торпедо » был выбран канадским клубом на драфте НХЛ-2023 в четвертом раунде. Этим летом он посетил лагерь развития «Канадиенс ».

«Вернулся обратно, потому что изначально у меня не было цели остаться там. Приехал, чтобы оценить место, познакомиться с людьми оттуда, стать частью тренировочного процесса канадской команды. Все, что хотел, сделал – вернулся и подписал контракт в России.

Думаю, что все игроки хотят попробовать свои силы в Северной Америке – я здесь не исключение. У меня контракт до 2027 года – посмотрим, что будет потом. Почему бы и нет?» – сказал Богдан Конюшков .

Конюшков об игре «Торпедо» в предсезонке: «Ситуация не очень. Нужно забивать голы – это наша главная проблема. Еще беда в том, что мы много пропускаем»