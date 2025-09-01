Конюшков об НХЛ: «Все игроки хотят попробовать силы в Северной Америке – я не исключение. У меня контракт до 2027 года – посмотрим, что будет потом»
Богдан Конюшков заявил, что планирует в будущем уехать в «Монреаль».
Защитник «Торпедо» был выбран канадским клубом на драфте НХЛ-2023 в четвертом раунде. Этим летом он посетил лагерь развития «Канадиенс».
«Вернулся обратно, потому что изначально у меня не было цели остаться там. Приехал, чтобы оценить место, познакомиться с людьми оттуда, стать частью тренировочного процесса канадской команды. Все, что хотел, сделал – вернулся и подписал контракт в России.
Думаю, что все игроки хотят попробовать свои силы в Северной Америке – я здесь не исключение. У меня контракт до 2027 года – посмотрим, что будет потом. Почему бы и нет?» – сказал Богдан Конюшков.
Конюшков об игре «Торпедо» в предсезонке: «Ситуация не очень. Нужно забивать голы – это наша главная проблема. Еще беда в том, что мы много пропускаем»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости