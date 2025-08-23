Черкас о Голдобине в СКА: «Если «Спартак» выставил его на драфт отказов, видимо, сделал это не просто так. Настораживает, что он долго нигде не играет»
Сергей Черкас прокомментировал переход Николая Голдобина в СКА.
Ранее клуб из Санкт-Петербурга забрал форварда «Спартака» с драфта отказов.
– У меня двоякое впечатление по Голдобину. Конечно, парень забивающий, есть голевое чутье.
В «Спартаке» он играл серьезную роль, и в связке с Морозовым смотрелся очень неплохо. Он может и в решающие минуты забить – тут все нормально.
Но когда наступил плей-офф, когда еще нужно и бороться, тут что-то пошло не так. Настораживает и то, что Голдобин долго нигде не играет.
Не знаю, что у него с характером, но если «Спартак» выставил его на драфт отказов, видимо, сделал это не просто так.
– Сможет ли Игорь Ларионов правильно с ним работать?
– Если сможет, это будет хорошо. Из Голдобина может что-то получиться, – сказал Черкас.
