Черкас о Голдобине в СКА: «Если «Спартак» выставил его на драфт отказов, видимо, сделал это не просто так. Настораживает, что он долго нигде не играет»

Сергей Черкас прокомментировал переход Николая Голдобина в СКА.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга забрал форварда «Спартака » с драфта отказов.

– У меня двоякое впечатление по Голдобину. Конечно, парень забивающий, есть голевое чутье.

В «Спартаке » он играл серьезную роль, и в связке с Морозовым смотрелся очень неплохо. Он может и в решающие минуты забить – тут все нормально.

Но когда наступил плей-офф, когда еще нужно и бороться, тут что-то пошло не так. Настораживает и то, что Голдобин долго нигде не играет.

Не знаю, что у него с характером, но если «Спартак» выставил его на драфт отказов, видимо, сделал это не просто так.

– Сможет ли Игорь Ларионов правильно с ним работать?

– Если сможет, это будет хорошо. Из Голдобина может что-то получиться, – сказал Черкас.