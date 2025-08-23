«Голдобин – усиление для СКА, лучшее приобретение в межсезонье. Ему нужно доказать, что его не ценили по достоинству в «Спартаке». Василий Каменев о форварде
Василий Каменев назвал Николая Голдобина лучшим приобретением СКА в межсезонье.
– Голдобин – однозначно усиление для СКА. Этот игрок и забивает, и отдает, здорово играет на острие атаки. Голдобин - лучшее приобретение СКА за все межсезонье, Николай поможет команде.
– В «Спартаке» Голдобин очень нестабильно выглядел в прошлом сезоне, в плей‑офф вообще растворился в некоторых матчах. Сможет ли он показывать стабильный хоккей в СКА?
– Тут все зависит от подготовки самого игрока и от того, как тренерский штаб подготовит команду. Психологический фактор тоже важен.
Сейчас у Голдобина есть стимул, ему нужно доказать, что в «Спартаке» его не ценили по достоинству. Для хоккеиста такой настрой всегда в плюс, – сказал бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА.
