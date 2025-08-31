  • Спортс
  Кудашов об игре 17-летнего Селиванова против «Шанхая»: «Мальчишка здорово сыграл, не дрогнул. Он будущий первый вратарь сборной по своему году»
1

Кудашов об игре 17-летнего Селиванова против «Шанхая»: «Мальчишка здорово сыграл, не дрогнул. Он будущий первый вратарь сборной по своему году»

Алексей Кудашов оценил игру вратарей «Динамо» в предсезонном турнире.

В воскресенье бело-голубые проиграли «Шанхаю» со счетом 1:6 в матче за 3-е место в Кубке мэра Москвы. Кудашов также высказался о дебюте 17-летнего голкипера Владимира Селиванова. 

– Что скажете по игре вратарей на этом турнире?

– Есть вопросы.

– Ко всем трем?

– Я бы не сказал, что к трем. По мне – мальчишка здорово сыграл. У него была первая игра, и он не дрогнул, а моменты были. Знаете, я видел в своей жизни вратарей, которые в таком возрасте заходили в ворота, забирали их и не отдавали. Сейчас они до сих пор на слуху.

– Есть шанс увидеть Селиванова в КХЛ в ближайшее время?

– Да. А почему нет? Я не склонен говорить о возрасте, если он будет так же тренироваться и играть. Не забывайте, это все равно будущий первый вратарь сборной по своему году, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Кубок мэра Москвы
logoАлексей Кудашов
logoШанхай Дрэгонс
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
logoДинамо Москва
