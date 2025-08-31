Кудашов об игре 17-летнего Селиванова против «Шанхая»: «Мальчишка здорово сыграл, не дрогнул. Он будущий первый вратарь сборной по своему году»
В воскресенье бело-голубые проиграли «Шанхаю» со счетом 1:6 в матче за 3-е место в Кубке мэра Москвы. Кудашов также высказался о дебюте 17-летнего голкипера Владимира Селиванова.
– Что скажете по игре вратарей на этом турнире?
– Есть вопросы.
– Ко всем трем?
– Я бы не сказал, что к трем. По мне – мальчишка здорово сыграл. У него была первая игра, и он не дрогнул, а моменты были. Знаете, я видел в своей жизни вратарей, которые в таком возрасте заходили в ворота, забирали их и не отдавали. Сейчас они до сих пор на слуху.
– Есть шанс увидеть Селиванова в КХЛ в ближайшее время?
– Да. А почему нет? Я не склонен говорить о возрасте, если он будет так же тренироваться и играть. Не забывайте, это все равно будущий первый вратарь сборной по своему году, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.