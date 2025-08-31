Серебряков об отъезде в «Сагино» в 2012-м: «Русских там не любили, было тяжело. У нас даже такси не было, приходилось договариваться с кем-то из команды, чтобы довезли на арену, но никто не хотел»

Никита Серебряков вспомнил об игре за «Сагино» из юниорской лиги Онтарио.

– Сейчас наша вратарская школа в почете. Многие уезжают за океан, даже ничего не добившись в России, и пробиваются через фарм-клубы. А как обстояли дела, когда ты отправился в «Сагино» в 2012 году?

– На нас обращали внимание уже тогда. Я был последним вратарем, выбранным на импорт-драфте, потом вообще запретили выбирать голкиперов из Европы. Нас опасались уже тогда.

Но я попал в команду, где русских совсем не любили, и было тяжело. Тренд на отъезд был уже тогда. В Канаде начали переживать за своих вратарей и стали вводить запреты.

– В чем выражалась нелюбовь к русским?

– У нас даже такси не было. Приходилось договариваться с кем-то из команды, чтобы довезли на арену, но никто не хотел. Хотя все проезжали мимо. Немного не повезло с коллективом в «Сагино».

– Все три года так было?

– Нет, на третий стало легче: я уже был одним из старших в команде, отношение поменялось. Но игрового времени не хватало, и я решил вернуться в Россию, – сказал вратарь «Авангарда » Никита Серебряков .