Есмантович о контракте Никитина с ЦСКА на 5 лет: «Доверие полное, но важен результат. Решения будут принимать Сечин и наблюдательный совет»
Игорь Есмантович прокомментировал пятилетний контракт Игоря Никитина с ЦСКА.
«Во-первых, доверие полное. Во-вторых, риски есть всегда в спорте, а как без риска? Третье – есть определенного уровня контракты, которые имеют под своей почвой определенные статусные решения.
Не хотел бы их обсуждать, но честно скажу – неважно, какой контракт и на сколько он. Важен результат.
Во всем остальном будут принимать решения Игорь Иванович [Сечин] и наблюдательный совет», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Есмантович о допинге в ЦСКА: «Мы поднимаем руки и ждем решения РУСАДА. У нас не вышло прийти к решению, как это произошло»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости