Есмантович о контракте Никитина с ЦСКА на 5 лет: «Доверие полное, но важен результат. Решения будут принимать Сечин и наблюдательный совет»

Игорь Есмантович прокомментировал пятилетний контракт Игоря Никитина с ЦСКА.

«Во-первых, доверие полное. Во-вторых, риски есть всегда в спорте, а как без риска? Третье – есть определенного уровня контракты, которые имеют под своей почвой определенные статусные решения.

Не хотел бы их обсуждать, но честно скажу – неважно, какой контракт и на сколько он. Важен результат.

Во всем остальном будут принимать решения Игорь Иванович [Сечин] и наблюдательный совет», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович .

