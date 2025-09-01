Президент «Локомотива» о Панике: «Очень жаль, что ушел. Вернем его, может, если он согласится»
Президент «Локомотива» заявил, что жалеет об уходе Рихарда Паника.
– Важно ли было сохранить Александра Радулова и Рихарда Паника?
– Об Александре Радулове сказано много. Стоит ли что-то добавлять? Такие люди важны для команды. Он для нас не чужой человек.
Очень жаль, что ушел Паник. Может быть, вернем его. Если он согласится, – сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.
В межсезонье Паник ушел из клуба. В активе словака 29 матчей и 12 (6+6) очков в прошлом регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету 15 игр и 4 (1+3) балла.
