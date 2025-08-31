  • Спортс
  • Звягин о мнении, что его штаб «чуть не развалил «Авангард»: «Ни на кого ответственность не перекладывал. Команда успешно завершила непростой сезон, был рад за ребят»
Звягин о мнении, что его штаб «чуть не развалил «Авангард»: «Ни на кого ответственность не перекладывал. Команда успешно завершила непростой сезон, был рад за ребят»

Сергей Звягин высказался о результатах «Авангарда» в прошлом сезоне.

В октябре 2024 года омский клуб уволил 54-летнего специалиста с поста главного тренера. На тот момент «Авангард» занимал 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 13 очками в 18 матчах.

– Как вы относитесь к мнению части омских болельщиков, что Звягин, Забуга и Курьянов чуть ли не развалили «Авангард»?

– Сколько людей, столько и мнений. Спорить и что-то доказывать – нет смысла. Хорошо, что команда успешно завершила непростой сезон. Возможно, кто-то в моей ситуации рассуждал бы иначе, но чем больше очков «Авангард» набирал, чем дальше проходила команда в плей-офф – тем больше у меня было радости за ребят.

У хоккеиста карьера короткая, каждый год важный. У меня всегда было развито чувство ответственности: сначала как у вратаря, а потом как у тренера. Ни на кого ответственность не перекладывал.

– А не было мыслей, что Ги Буше едет на вашем багаже?

– Нет. Тем более, что первые два месяца после увольнения хоккей не смотрел. Когда я был главным тренером, то полностью верил, что мы выправим ситуацию. Когда я ушел, то не думал о какой-то несправедливости. Смотрел игры команды в плей-офф, но к тому времени не так много ребят осталось, с которыми я работал.

– Хоккейный Омск напоминает огонь. Он может дать жизнь, но может и спалить. Вы здесь выгорели?

– Всегда и везде есть свои плюсы и минусы, но для меня годы, проведенные в «Авангарде», были близки к идеальным. Особенно в штабе Хартли. Не было ни одного дня, когда я заставлял себя идти на работу. Каждый день чему-то учился.

Каждый день была атмосфера обсуждения. Чувствовал, что расту. В памяти не возникает ни одного случая, когда я бы плохо думал об «Авангарде», – сказал ассистент главного тренера «Локомотива» Сергей Звягин, ранее возглавлявший омский клуб. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
