Кубок мэра Москвы. «Динамо» Москва проиграло «Динамо» Минск, ЦСКА победил «Шанхай»
Продолжается Кубок мэра Москвы по хоккею.
Группа В
ЦСКА – «Шанхай» – 4:0 (2:0, 2:0, 0:2)
1:0 – 3 Яппаров (Янченко, Долженков)
2:0 – 10 Янченко (Спронг, Бучельников), ГБ
3:0 – 23 Абрамов (Гарднер, Бучельников), ГБ
4:0 – 28 Гурьянов (Нестеров, Дроздов)
4:1 – 46 Куинни (Сюсиз), ГБ
4:2 – 49 Чехович (Брынцев, Куинни)
Группа А
«Динамо» Москва – «Динамо» Минск – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
1:0 – 12 Уил (Пыленков, Слепышев)
2:0 – 23 Слепышев (Пакетт, Пыленков)
2:1 – 25 Мороз (Хенкель, Липский)
2:2 – 33 Энас (Лимож)
2:3 – 35 Пинчук (Энас, Смит)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Группа А: «Динамо» Минск – 4 очка (2 матча), «Динамо» Москва – 2 (2), «Торпедо» – 0 (2).
Группа В: ЦСКА – 4 (2), «Шанхай» – 2 (2), «Спартак» – 0 (2).
