  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кубок мэра Москвы. «Динамо» Москва проиграло «Динамо» Минск, ЦСКА победил «Шанхай»
6

Кубок мэра Москвы. «Динамо» Москва проиграло «Динамо» Минск, ЦСКА победил «Шанхай»

Продолжается Кубок мэра Москвы по хоккею.

Кубок мэра Москвы

Группа В

ЦСКА – «Шанхай» – 4:0 (2:0, 2:0, 0:2)

1:0 – 3 Яппаров (Янченко, Долженков)

2:0 – 10 Янченко (Спронг, Бучельников), ГБ

3:0 – 23 Абрамов (Гарднер, Бучельников), ГБ

4:0 – 28 Гурьянов (Нестеров, Дроздов)

4:1 – 46 Куинни (Сюсиз), ГБ

4:2 – 49 Чехович (Брынцев, Куинни)

Группа А

«Динамо» Москва – «Динамо» Минск – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

1:0 – 12 Уил (Пыленков, Слепышев)

2:0 – 23 Слепышев (Пакетт, Пыленков)

2:1 – 25 Мороз (Хенкель, Липский)

2:2 – 33 Энас (Лимож)

2:3 – 35 Пинчук (Энас, Смит)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Группа А: «Динамо» Минск – 4 очка (2 матча), «Динамо» Москва – 2 (2), «Торпедо» – 0 (2).

Группа В: ЦСКА – 4 (2), «Шанхай» – 2 (2), «Спартак» – 0 (2).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Кубок мэра Москвы
контрольные матчи
logoШанхай Дрэгонс
logoДинамо Минск
logoЦСКА
logoДинамо Москва
результаты матчей
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Игорь Никитин: «ЦСКА в процессе сработки – путь будет нелегким и небыстрым. Мы это понимаем и не боимся»
1вчера, 11:10
Спронг о ЦСКА: «Цель одна – выиграть Кубок Гагарина. Мы сделали много хороших подписаний. Игры со «Спартаком» – большое дерби, ожидал, что будет атмосфера как на футболе»
428 августа, 20:59
Главные новости
Овечкин об идее вывести его номер из обращения в «Кэпиталс»: «Позвоните в «Вашингтон» и узнайте про это»
227 минут назад
Ротенберг о том, что НХЛ признала рекордный гол Овечкина лучшим в сезоне: «Это жест признания его величия. Саша сделал огромный вклад в то, что наш хоккей находится на пике популярности»
4сегодня, 18:19
Александр Овечкин: «Подготовка к сезону идет нормальным ходом. Скоро полетим в Америку. Там будем готовиться еще сильнее»
сегодня, 17:43
Ротенберг о матче с болельщиками: «По-настоящему почувствовал, что такое семья «Динамо». Это любовь! Благодарен, что вы меня приняли! Низкий поклон, вместе мы всех победим!»
18сегодня, 17:34
«Динамо» Минск поздравило Лукашенко с 71-летием: «Ваша преданность делу является примером стойкости и уверенности! Благодаря вам хоккей сегодня занимает особое место в сердцах белорусов»
3сегодня, 17:13
Александр Овечкин: «Дацюк был примером для подражания. Жаль, что такие хоккеисты завершают карьеру. Его работа на льду и вне льда, его человеческие качества запомнятся на всю жизнь»
1сегодня, 16:59
Ротенберг поздравил Лукашенко с 71-летием: «Он уделяет особое внимание развитию хоккея, прививает любовь к игре. Это важный вклад в укрепление дружбы Беларуси и России»
12сегодня, 15:41Фото
Генменеджер «Шанхая» об игроках с китайскими корнями: «Ставим их в приоритет. С одним таким хоккеистом из Северной Америки уже поддерживаем связь. Но он пока с опаской смотрит на Россию»
2сегодня, 15:23
Никитин о драках молодых игроков: «Молодая кровь, это нормально. Вы же смотрите «В мире животных». Обычно дерутся молодые самцы, а старшие смотрят со стороны»
4сегодня, 14:39
Ларионов о молодых игроках СКА: «Они должны видеть, что их ценят, любят и дают шанс. Молодежь начинает оттаивать и расти, но это только начало»
3сегодня, 14:35
Ко всем новостям
Последние новости
Федоров о Дацюке: «Умнейший центральный, который читает игру на два-три хода вперед. В «Детройте» Павел был феноменален!»
12 минут назад
Броссо о драке в матче с «Динамо» Минск: «На Моторыгина налетел соперник. Я лишь хотел защитить своего игрока, вступился за голкипера»
44 минуты назад
Кудашов о 2:3 от «Динамо» Минск: «Второй период совсем плохонький сыграли, первый и третий – более-менее. Есть время до начала сезона»
52 минуты назад
Джереми Руа о матче с «Шанхаем»: «Драки меня не удивили. Этот клуб всегда был агрессивным и мощным на льду. Это часть их игры»
сегодня, 18:39
Федоров о том, когда номер Дацюка выведут из обращения в «Детройте»: «Это вопрос времени. В 2001-м мы сразу поняли, что к нам приходит большой мастер. Со временем в этом убедились»
сегодня, 17:59
Ковальчук о шоу-матче Дацюка: «Уверен, что это не завершение карьеры, а преодоление очередного рубежа. Павел сделает огромное количество полезных дел для российского хоккея»
сегодня, 17:53
Команда Дацюка с Овечкиным и Ковальчуком победила в шоу-матче в Екатеринбурге
1сегодня, 16:51
Жафяров о 3:5 с «Ак Барсом»: «Отдали все силы, до последних секунд держали напряжение. Остается не так много времени до начала регулярки – готовимся»
сегодня, 16:39
Кирилл Долженков: «Задача на сезон – побеждать в каждом матче. Цель одна – вернуть ЦСКА Кубок Гагарина»
сегодня, 16:28
Иван Янченко про амбиции уехать на океан: «Давайте начнем здесь и сейчас, в ЦСКА, а дальше посмотрим»
сегодня, 16:16