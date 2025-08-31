  • Спортс
Готовец о матче с «Динамо» Минск: «Стыки и драки – нормальная тема, когда играют такие соперники. Никто не хотел проигрывать»

Кирилл Готовец высказался о драках в матче с минским «Динамо».

В субботу московское «Динамо» проиграло команде из Минска со счетом 2:3 в матче Кубка мэра Москвы. По три игрока каждой команды были удалены за драку.

«Атмосфера, конечно, накалилась. Никто не хотел проигрывать. Поэтому так все и произошло.

Стыки и драки – нормальная тема, когда играют такие соперники. У нас с ними пару лет назад была интересная серия плей-офф, думаю, это тоже никто не забыл. Интересная игра», – сказал защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
