Конюшков об игре «Торпедо» в новом сезоне: «Кайфуем от атакующего хоккея, но порой правила диктуют соперники. Отрабатывали схему 1-3-1, это тоже нужно уметь»

Богдан Конюшков рассказал, какой будет игра «Торпедо» в новом сезоне.

Ранее Игорь Ларионов покинул пост главного тренера клуба, команду возглавил Алексей Исаков .

– В новом сезоне игра «Торпедо» будет более вариативной, чем при Игоре Ларионове?

– Думаю, да. Не секрет, что на двусторонних играх мы уже отрабатывали схему 1-3-1. Это тоже нужно уметь.

Не всегда соперники дают играть в атакующий хоккей. Конечно, и мы, и зрители кайфуем от атакующей игры, но порой правила диктуют соперники. От этого тоже можно получать удовольствие, когда вышел и победил.

– Есть ощущение, что в этом сезоне у вас будет другая роль в команде?

– Мы пока не обсуждали цели. Думаю, когда нам все объявят и пройдет пара игр, я все пойму и приму свою роль.

В конце сезона все меряют по команде, и не важно, как сам сыграл. Можно за весь плей-офф набрать одно очко и выиграть кубок. Вспомнит ли кто-то про это очко – большой вопрос, – сказал защитник «Торпедо » Богдан Конюшков .