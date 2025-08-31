Президент «Локомотива» про эмоции от завоевания Кубка Гагарина: «Чувство удовлетворения, что выиграли, опираясь на своих воспитанников, стратегию, убеждения, веру»

Президент «Локомотива» поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина.

В финале плей-офф-2025 клуб обыграл «Трактор». «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина впервые в истории.

– Эмоции от завоевания Кубка Гагарина?

– Чувство удовлетворения, что выиграли, опираясь на своих воспитанников, на клубную стратегию, убеждения, веру.

В этом главные ощущения, – сказал президент «Локомотива » Юрий Яковлев .