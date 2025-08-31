«Амур» выменял Рауля Акмальдинова у «Локомотива» на денежную компенсацию
«Амур» выменял Рауля Акмальдинова у «Локомотива».
Взамен клуб из Ярославля получит денежную компенсацию.
В сезоне-2024/25 защитник Рауль Акмальдинов сыграл 63 матча с учетом плей-офф за «Молот» в Olimpbet ВХЛ и набрал 24 (4+20) очка при показателе полезности «+18».
В его акиве также 2 матча в КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Амура»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости