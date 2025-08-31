«Амур» выменял Рауля Акмальдинова у «Локомотива» на денежную компенсацию

«Амур» выменял Рауля Акмальдинова у «Локомотива».

Взамен клуб из Ярославля получит денежную компенсацию.

В сезоне-2024/25 защитник Рауль Акмальдинов сыграл 63 матча с учетом плей-офф за «Молот » в Olimpbet ВХЛ и набрал 24 (4+20) очка при показателе полезности «+18».

В его акиве также 2 матча в КХЛ .