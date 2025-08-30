Павлу Дацюку присвоили звание почетного гражданина Свердловской области.

Торжественная церемония состоялась на льду «УГМК-Арены» в Екатеринбурге перед прощальным матчем Дацюка.

Награду экс-нападающему «Автомобилиста » вручил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Павел Дацюк является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта », олимпийским чемпионом, чемпионом мира и членом Зала хоккейной славы. В составе СКА он становился обладателем Кубка Гагарина.

Дацюка наградили почетным знаком «За заслуги перед Екатеринбургом» за вклад в развитие физкультуры и спорта в городе