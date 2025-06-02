Алистров о минском «Динамо»: «Успех – результат многолетней работы с молодежью в Беларуси. Больше 50% голов забивали белорусы, парни развиваются»

Владимир Алистров сказал, что минское «Динамо» добилось успеха за счет белорусов.

«Зубры» впервые в истории выступлений в КХЛ прошли первый раунд плей-офф, выбив ЦСКА (4-2). Во втором раунде клуб уступил «Трактору» (1-4).

– В чем причина успеха минского «Динамо» в минувшем сезоне?

– Это результат многолетней работы с молодежью в Беларуси .

Если смотреть на все голы «Динамо » в плей-офф, да даже в регулярке, то больше 50 процентов забивали белорусы, они были на ведущих ролях в сезоне.

Парни все развиваются, показывают свой хоккей, выходят на лидерские позиции, – сказал белорусский форвард СКА.