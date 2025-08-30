Кисаков о том, проще ли играть, когда контракт полноценный: «Никакой разницы. Мотивации больше, когда ты без соглашения»
Александр Кисаков высказался о подписании полноценного контракта с «Динамо».
– Насколько проще играть, когда имеешь полноценный контракт, а не пробный?
– Никакой разницы нет. Мне кажется, что есть больше мотивации, когда ты играешь без контракта.
– Не давит ли на тебя тот факт, что моменты есть, а голов пока нет?
– Такое раньше бывало. Я знаю, как с этим справляться. Лучше об этом не думать, – сказал нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
