«Динамо» подписало контракт с Кисаковым на год. Форвард был на пробном договоре

«Динамо» подписало контракт с Александром Кисаковым.

Соглашение с 22-летним нападающим рассчитано на год. Ранее Кисаков находился на просмотровом договоре.

Предыдущие три сезона он провел в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Баффало». На его счету суммарно 93 матча и 25 (14+11) очков.

Форвард уехал после окончания сезона-2021/22, в котором набрал 63 (26+37) очка в 57 матчах за МХК «Динамо» в Olimpbet МХЛ.

Кисаков из «Динамо» о трех сезонах в АХЛ: «Набрал в физике, играл с мужиками и ребятами из 1-го раунда драфта НХЛ. В бытовом плане я не отвык от России»