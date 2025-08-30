Кудашов о 2:3 от «Динамо» Минск: «Второй период совсем плохонький сыграли, первый и третий – более-менее. Есть время до начала сезона»

Алексей Кудашов высказался об игре с минским «Динамо» (2:3) на Кубке мэра Москвы.

— Как и в любой игре: что-то получалось, что-то не получалось. Конечно, второй период совсем плохонький сыграли, первый и третий – более-менее. Есть время до начала сезона.

– Артем Швец-Роговой отсутствовал в заявке второй раз подряд. Что с ним?

– Ротация.

– Наверное, московское «Динамо» может стать единственной командой в КХЛ, у которой этим летом все матчи играет один вратарь. Зачем так грузите Максима Моторыгина?

– Выносливость тренируем.

– У вас не было мыслей посмотреть других вратарей?

– Было. Но другие вратари задействованы в других командах, поэтому все вратари получают практику. Но завтра, может быть, кто-то другой и сыграет.

– Две драки были связаны с переизбытком желания у игроков?

– Возможно. У игроков спросите. Не я же дрался. Естественно, что накал был.

– Довольны игрой Александра Кисакова?

– Если подписали контракт, значит, довольны, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.