Квартальнов о том, стоит ли задача выиграть Кубок мэра Москвы: «Играем, как играем. Выиграли – хорошо, проиграли – работаем. Еще много работы нам предстоит»

Дмитрий Квартальнов высказался об игре с «Динамо» Москва (3:2).

Минское «Динамо» одержало победу в матче на Кубке мэра Москвы.

– Страсти на льду кипели сегодня, что не всегда свойственно для предсезонного хоккея. Для вас это удивительно?

– Московское «Динамо» предложило нам такую игру, мы ее приняли.

– Нескольких ключевых игроков не было сегодня в составе: Шипачев автографы раздавал, Диц. Это обычная предсезонная ротация?

– Конечно, в следующем матче они будут играть. Даем поиграть всем.

– Задача выиграть Кубок мэра Москвы у вас каким-то пунктом стояла перед стартом турнира? Или это не в приоритете?

– Играем, как играем. Выиграли – хорошо, проиграли – работаем. Еще много работы нам предстоит.

– Ключевые моменты, над которыми нужно поработать в оставшееся до начала сезона время?

– В двух матчах на этом турнире мы сразу ушли в минус, позволяли сопернику выходить вперед. Второй период сегодня был хорошим, но минус в том, что отдали инициативу москвичам, они нас поджали все-таки в третьем периоде.

Ребята выдержали, неплохо оборонялись. Но хотелось бы перевести игру в зону соперника, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов в эфире «Матч ТВ».