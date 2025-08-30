Броссо о драке в матче с «Динамо» Минск: «На Моторыгина налетел соперник. Я лишь хотел защитить своего игрока, вступился за голкипера»

Девин Броссо высказался о драке в матче с минским «Динамо» (2:3).

Инцидент произошел на Кубке мэра Москвы . В концовке второго периода Броссо устроил драку с Сергеем Кузнецовым и получил 17 минут штрафного времени как зачинщик.

«Весь второй период шла достаточно обоюдоострая игра.

В самой концовке отрезка на Максима Моторыгина налетел соперник, а я лишь хотел защитить своего игрока и вступился за голкипера», – сказал нападающий московского «Динамо» Девин Броссо .