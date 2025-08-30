Дацюк о шоу-матче в его честь: «У Лидстрема, Челиоса, Айзермана, Филппулы и Зеттерберга не получилось приехать, но они всегда будут рядом со мной»
Игра, получившая название The Magic Game, проходит сегодня в Екатеринбурге.
– Как долго шла организация матча? Вы лично приглашали всех звезд в Екатеринбург?
– Когда ты хочешь что‑то сделать, то должен потратить на это много сил. Но с ребятами было легко общаться. Они все откликались, быстро шли навстречу. Но все это волнительно.
Идея этого матча родилась в первый день, когда я прекратил профессионально выступать. И шел я к этому четыре года, чтобы устроить праздник на этой прекрасной арене.
– Кого вы еще хотели бы здесь увидеть? Кого не удалось пригласить?
– Мне за карьеру посчастливилось поиграть со многими профи и мастерами. Я хотел бы видеть партнеров по «Детройту» – Никласа Лидстрема, Криса Челиоса, Стива Айзермана, Валттери Филппулу и Хенрика Зеттерберга. Они меня поддерживали по ходу карьеры.
Приехать у них не получилось, но они всегда будут рядом со мной, – сказал Павел Дацюк.
Дацюка наградили почетным знаком «За заслуги перед Екатеринбургом» за вклад в развитие физкультуры и спорта в городе