Дацюк об Овечкине: «Желаю ему наслаждаться каждым моментом впереди. Многие с возрастом понимают, как все пролетело очень быстро. Время мимолетно»

Павел Дацюк пожелал Александру Овечкину наслаждаться каждым моментом.

Сегодня в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» проходит прощальный матч Дацюка. Овечкин принимает участие в игре.

17 сентября капитану «Вашингтона » исполнится 40 лет.

«Время очень мимолетно. Оно быстро проходит.

Желаю ему ценить момент, наслаждаться каждым моментом впереди. Потому что многие с возрастом понимают, как все пролетело очень быстро, ведь не было времени посмотреть в окно, оглянуться по сторонам и увидеть, что происходит вокруг, так как смотришь только вперед», – сказал 47-летний олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк.