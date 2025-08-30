Дацюк об Овечкине: «Желаю ему наслаждаться каждым моментом впереди. Многие с возрастом понимают, как все пролетело очень быстро. Время мимолетно»
Павел Дацюк пожелал Александру Овечкину наслаждаться каждым моментом.
Сегодня в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» проходит прощальный матч Дацюка. Овечкин принимает участие в игре.
17 сентября капитану «Вашингтона» исполнится 40 лет.
«Время очень мимолетно. Оно быстро проходит.
Желаю ему ценить момент, наслаждаться каждым моментом впереди. Потому что многие с возрастом понимают, как все пролетело очень быстро, ведь не было времени посмотреть в окно, оглянуться по сторонам и увидеть, что происходит вокруг, так как смотришь только вперед», – сказал 47-летний олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости