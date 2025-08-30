Коннелли – лучший проспект «Вегаса» по версии сайта НХЛ, Катафорд – 2-й, Линдбом – 3-й
Тревор Коннелли назван лучшим проспектом «Вегаса» по версии сайта НХЛ.
Пятерка наиболее перспективных игроков «Голден Найтс» расположена в следующем порядке:
1. Тревор Коннелли, нападающий, 19 лет (в прошлом сезоне играл за «Провиденс», NCAA и «Хендерсон», АХЛ).
2. Матье Катафорд, нападающий, 20 год («Римуски», QMJHL).
3. Карл Линдбом, вратарь, 22 года («Хендерсон», АХЛ).
4. Матьяш Шаповалив, нападающий, 21 год («Хендерсон», АХЛ).
5. Туомас Уронен, нападающий, 20 лет («Кингстон», OHL).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
