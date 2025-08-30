Коннелли – лучший проспект «Вегаса» по версии сайта НХЛ, Катафорд – 2-й, Линдбом – 3-й

Тревор Коннелли назван лучшим проспектом «Вегаса» по версии сайта НХЛ.

Пятерка наиболее перспективных игроков «Голден Найтс » расположена в следующем порядке:

1. Тревор Коннелли , нападающий, 19 лет (в прошлом сезоне играл за «Провиденс», NCAA и «Хендерсон», АХЛ).

2. Матье Катафорд , нападающий, 20 год («Римуски», QMJHL).

3. Карл Линдбом , вратарь, 22 года («Хендерсон», АХЛ).

4. Матьяш Шаповалив , нападающий, 21 год («Хендерсон», АХЛ).

5. Туомас Уронен , нападающий, 20 лет («Кингстон», OHL).