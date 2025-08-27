Браташ о поражении «Металлурга» от «Салавата»: «Виден потенциал в атаке, команда воспринимается как один из главных фаворитов. Самонов поймал игру, один из сильнейших вратарей КХЛ»

Олег Браташ оценил поражение «Металлурга» от «Салавата Юлаева».

Команда тренера Андрея Разина уступила со счетом 2:5 в матче Мемориала Ромазана.

– На старте Мемориала Ромазана «Металлург» вопреки всем прогнозам крупно проиграла «Салавату Юлаеву». Удивлены?

– С интересом смотрел эту игру – как и ряд других в это межсезонье.

После яркой селекции «Металлург » воспринимается как один из главных фаворитов предстоящего чемпионата, с этим не поспоришь.

Но нужно учесть специфику предсезонных игр. Каждая команда имеет свой план подготовки, у каждой – свои задачи, в том числе на контрольные матчи.

С этой точки зрения результат первого матча «Металлурга» на домашнем турнире не надо переоценивать, хотя понятно, что болельщики ждали совсем другого старта.

По многим эпизодам был виден потенциал «Металлурга», особенно в атаке.

Но вратарь «Салавата» Александр Самонов поймал свою игру, много выручал. Это один из сильнейших голкиперов КХЛ последних лет.

– Что скажете о «Салавате», который за лето потерял многих лидеров?

– Возможно, со стороны «Металлурга» произошла определенная недооценка, все-таки на протяжении всего лета много говорилось о потерях Уфы.

Но молодежь «Салавата» показала достойный хоккей и заслуженно победила.

При этом повторюсь, что по первым контрольным матчам нельзя делать категоричных выводов. В этом сезоне все только начинается, – сказал бывший главный тренер «Лады» Олег Браташ .