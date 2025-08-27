  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Браташ о поражении «Металлурга» от «Салавата»: «Виден потенциал в атаке, команда воспринимается как один из главных фаворитов. Самонов поймал игру, один из сильнейших вратарей КХЛ»
1

Браташ о поражении «Металлурга» от «Салавата»: «Виден потенциал в атаке, команда воспринимается как один из главных фаворитов. Самонов поймал игру, один из сильнейших вратарей КХЛ»

Олег Браташ оценил поражение «Металлурга» от «Салавата Юлаева».

Команда тренера Андрея Разина уступила со счетом 2:5 в матче Мемориала Ромазана.

– На старте Мемориала Ромазана «Металлург» вопреки всем прогнозам крупно проиграла «Салавату Юлаеву». Удивлены?

– С интересом смотрел эту игру – как и ряд других в это межсезонье.

После яркой селекции «Металлург» воспринимается как один из главных фаворитов предстоящего чемпионата, с этим не поспоришь.

Но нужно учесть специфику предсезонных игр. Каждая команда имеет свой план подготовки, у каждой – свои задачи, в том числе на контрольные матчи.

С этой точки зрения результат первого матча «Металлурга» на домашнем турнире не надо переоценивать, хотя понятно, что болельщики ждали совсем другого старта.

По многим эпизодам был виден потенциал «Металлурга», особенно в атаке.

Но вратарь «Салавата» Александр Самонов поймал свою игру, много выручал. Это один из сильнейших голкиперов КХЛ последних лет.

– Что скажете о «Салавате», который за лето потерял многих лидеров?

– Возможно, со стороны «Металлурга» произошла определенная недооценка, все-таки на протяжении всего лета много говорилось о потерях Уфы.

Но молодежь «Салавата» показала достойный хоккей и заслуженно победила.

При этом повторюсь, что по первым контрольным матчам нельзя делать категоричных выводов. В этом сезоне все только начинается, – сказал бывший главный тренер «Лады» Олег Браташ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
logoМеталлург Мг
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoОлег Браташ
logoАлександр Самонов
Мемориал Ромазана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Ларионов об Алистрове: «Не соответствует требованиям, которые мы ставим в СКА. Кто-то из таких игроков ушел, кого-то не хотят брать»
5вчера, 22:04
Ларионов о сыне в СКА: «Не хотим кого-то выделять, обижать. Все четыре звена будут сильные, не сомневаюсь. Это требует времени, у нас новый коллектив»
6вчера, 21:02
«Локомотив» получил тысячу рублей компенсации от «Лады» за Холлоуэлла (Артур Хайруллин)
5вчера, 20:47
Кэйн об Олимпиаде-2026: «США не хватает золота в турнире формата «лучшие против лучших». И нужно пройти Канаду наконец»
4вчера, 20:20
Ларионов о 0:1 от «Автомобилиста»: «Качество игры СКА меня устраивает. Ребята начинают выполнять вещи, которые мы от них требуем»
5вчера, 20:02
Макдэвид о продлении контракта с «Эдмонтоном»: «Не хочу спешить. Победы с «Ойлерс» и золото с Канадой на Олимпиаде – мои приоритеты»
3вчера, 19:39
Зайцев выбыл на 5‑6 недель, сообщил Ларионов. Защитник СКА перенес операцию из-за перелома пальца после попадания шайбы
1вчера, 19:29
Рекордный гол Овечкина признан лучшим в НХЛ в прошлом сезоне
2вчера, 19:18Видео
Турнир имени Пучкова. «Автомобилист» победил СКА и занял 1-е место. Армейцы стали последними, «Ак Барс» – вторым
19вчера, 18:52
СКА выплатил около 17,5 млн рублей за расторжение контракта с Карпухиным ( Metaratings)
4вчера, 18:33
Ко всем новостям
Последние новости
Гру о канадских тренерах в КХЛ: «Работать во 2-й по силе лиге в мире – интересно. В России есть отличные тренеры – Никитин привел «Локомотив» к трофею за 4 года за счет своей философии»
1вчера, 21:55
Генменеджер «Шанхая» о КХЛ: «Потолок зарплат стоит повысить, потому что цены растут. В НХЛ потолок вообще семимильными шагами увеличивается»
2вчера, 21:44
Черкас об уходе Карпухина из СКА: «Предыдущему штабу был нужен, а в концепцию Ларионова не вписывается. Может, клуб решил разгрузить зарплатную ведомость»
вчера, 21:34
Вице-президент КХЛ Точицкий об агентах: «Не были бы нужны – их бы не было. Можно забронировать любой отель, не выходя из дома, но у турагентств есть клиенты. Работа агентов в хоккее сложнее»
вчера, 21:15
Грицюк о Демидове: «Работает дважды в день – в зале и на льду, ему это нравится. Он не пытается набрать массу, как в СКА, не хочет быть слишком тяжелым»
вчера, 20:36
Плющев о КХЛ: «Нужно вернуть трехочковую систему. Раньше лига была более конкурентной, а сейчас несколько команд просто доигрывают сезон уже в феврале»
2вчера, 19:51
«Ак Барс» продлил контракт с Жулиным. Форвард заработает 12,5 млн рублей за 3 года (Артур Хайруллин)
1вчера, 19:06
Владимир Кузнецов о том, сможет ли «Шанхай» заполнить «СКА-Арену»: «Почему нет? Если начнем хорошо играть, побеждать, болельщики подтянутся»
1вчера, 18:44
Кравец о победе над «Салаватом»: «Барыс» из унылой команды превратился в боевую дружину. Ребята старались, был командный дух»
1вчера, 18:09
Набоков о низкорослом нападении «Металлурга»: «Не вижу проблемы. Все парни – бойцы, с характером, будут лезть на пятак»
вчера, 17:58