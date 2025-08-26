Разин о 2:5 от «Салавата»: «Рад, что получили такой результат. Нас это встряхнет. Когда на предсезонке всех обыгрываешь, в чемпионат можно войти с короной»
«Не хочется проигрывать дома, при своих болельщиках. Это не добавляет настроения. Но, честно, я очень рад, что мы получили такой результат. Когда на предсезонке всех обыгрываешь, в чемпионат можно войти с короной. А когда получаешь такой результат, понимаешь, что нужно работать с удвоенной силой. Нас это встряхнет.
Предсезонка и дается для таких игр, чтобы сделать правильные выводы – и тренерам, и ребятам. Такому результату я рад, но болельщики – извините.
Мысли менять Набокова не было. Предсезонка и дается, чтобы набрать больше ошибок, разобрать их и исключить во время сезона. И Набоков, и Смолин на турнире сыграют по три матча. У них хороший тренировочный процесс.
Никто не вспомнит результаты предсезонки, когда начнется регулярный чемпионат», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.