Разин о 2:5 от «Салавата»: «Рад, что получили такой результат. Нас это встряхнет. Когда на предсезонке всех обыгрываешь, в чемпионат можно войти с короной»

Андрей Разин подвел итоги предсезонного матча с «Салаватом Юлаевым» (2:5).

«Не хочется проигрывать дома, при своих болельщиках. Это не добавляет настроения. Но, честно, я очень рад, что мы получили такой результат. Когда на предсезонке всех обыгрываешь, в чемпионат можно войти с короной. А когда получаешь такой результат, понимаешь, что нужно работать с удвоенной силой. Нас это встряхнет.

Предсезонка и дается для таких игр, чтобы сделать правильные выводы – и тренерам, и ребятам. Такому результату я рад, но болельщики – извините.

Мысли менять Набокова не было. Предсезонка и дается, чтобы набрать больше ошибок, разобрать их и исключить во время сезона. И Набоков , и Смолин на турнире сыграют по три матча. У них хороший тренировочный процесс.

Никто не вспомнит результаты предсезонки, когда начнется регулярный чемпионат», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .