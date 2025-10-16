Дель Зотто о Демидове: «Он будет самым доминирующим игроком в «Монреале» в следующем году»

Майкл Дель Зотто поделился мнением о форварде Иване Демидове.

19-летний нападающий «Монреаля » Иван Демидов набрал 3 (1+2) балла в 4 играх сезона-2025/26.

«Я считаю, что он будет самым доминирующим игроком в этой команде в следующем году», – сказал экс-защитник клубов НХЛ Майкл Дель Зотто.

