Дель Зотто о Демидове: «Он будет самым доминирующим игроком в «Монреале» в следующем году»
Майкл Дель Зотто поделился мнением о форварде Иване Демидове.
19-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов набрал 3 (1+2) балла в 4 играх сезона-2025/26.
«Я считаю, что он будет самым доминирующим игроком в этой команде в следующем году», – сказал экс-защитник клубов НХЛ Майкл Дель Зотто.
Демидов включился в гонку за «Колдер»: вовремя помог вытащить матч с «Сиэтлом»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть NHL Media
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости