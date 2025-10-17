Гусев стал 1-м игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов
Никита Гусев стал первым игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов.
В четверг «Динамо» обыграло «Шанхай» в Фонбет Чемпионате КХЛ в послематчевой серии буллитов со счетом 3:2. Гусев стал автором победного буллита.
Нападающий реализовал уже 40 бросков в сериях буллитов. Второе место по этому показателю занимает Лаурис Дарзиньш (36), третье – Сергей Мозякин (33).
Список лидеров по числу побед с клубом в буллитных сериях выглядит следующим образом:
37 – Владимир Ткачев;
35 – Никита Гусев;
34 – Данис Зарипов, Роман Старченко;
33 – Сергей Мозякин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости