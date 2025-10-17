Гусев стал 1-м игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов

Никита Гусев стал первым игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов.

В четверг «Динамо » обыграло «Шанхай» в Фонбет Чемпионате КХЛ в послематчевой серии буллитов со счетом 3:2. Гусев стал автором победного буллита.

Нападающий реализовал уже 40 бросков в сериях буллитов. Второе место по этому показателю занимает Лаурис Дарзиньш (36), третье – Сергей Мозякин (33).

Список лидеров по числу побед с клубом в буллитных сериях выглядит следующим образом:

37 – Владимир Ткачев ;

35 – Никита Гусев;

34 – Данис Зарипов , Роман Старченко;

33 – Сергей Мозякин.