0

Гусев стал 1-м игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов

Никита Гусев стал первым игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов.

В четверг «Динамо» обыграло «Шанхай» в Фонбет Чемпионате КХЛ в послематчевой серии буллитов со счетом 3:2. Гусев стал автором победного буллита.

Нападающий реализовал уже 40 бросков в сериях буллитов. Второе место по этому показателю занимает Лаурис Дарзиньш (36), третье – Сергей Мозякин (33).

Список лидеров по числу побед с клубом в буллитных сериях выглядит следующим образом:

37 – Владимир Ткачев;

35 – Никита Гусев;

34 – Данис Зарипов, Роман Старченко;

33 – Сергей Мозякин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
logoНикита Гусев
рекорды
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoДанис Зарипов
logoРоман Старченко
logoВладимир Ткачев
logoСергей Мозякин
logoЛаурис Дарзиньш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кудашов после 3:2 с «Шанхаем»: «Пропустили очень плохой 2-й гол, безобразие. Сделали 3-4 неверных действия в одной смене. Нам нужно убирать эти ошибки»
сегодня, 20:57
Радулов, Гусев, Окулов, Григоренко, Канцеров, Нестеров, Серебряков – в расширенном составе «России 25» на КПК-2025. В список вошли 53 игрока из 15 клубов КХЛ
64вчера, 11:53
«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам. Команда Кудашова выиграла 7 из 8 последних матчей
2810 октября, 19:19Видео
Главные новости
Единственный русский, кто набрал 200+ очков за «Флориду». Сможете его назвать?
3 минуты назадТесты и игры
Плющев о СКА: «То, что делается в клубе – уровень любительской лиги. Были допущены ошибки в период формирования штаба и состава»
4 минуты назад
Овечкин назвал «Пятницу, 13-е» фильмом, который пугал его в детстве, Строум – «Паранойю», ван Римсдайк – «Маску» с Джимом Кэрри
331 минуту назад
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Колорадо» против «Коламбуса», «Монреаль» встретится с «Нэшвиллом», «Филадельфия» – с «Виннипегом»
29сегодня, 21:01
Дель Зотто о Демидове: «Он будет самым доминирующим игроком в «Монреале» в следующем году»
сегодня, 20:38
Кудашов про 3 броска в серии буллитов: «Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Может быть, лучше начинать игру с буллитов»
4сегодня, 19:50
Ротенберг о безголевой серии Овечкина: «Если посмотрите на его карьеру, на старте сезона он заманивает, а потом начинает забивать»
5сегодня, 19:32
«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Кудашова идет 4-й на Западе
4сегодня, 19:14
КХЛ. «Шанхай» проиграл «Динамо», «Ак Барс» победил «Сибирь», «Металлург» обыграл «Салават», «Авангард» уступил «Барысу»
281сегодня, 19:06
Ги Буше о споре с судьями: «Разговор был про удар локтем в голову игрока. Поверить не могу, что там не хотели дать удаление. Возможно, арбитр видел этот момент под другим углом»
2сегодня, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
Яковлев о 6:4 с «Салаватом»: «Начали не очень хорошо, сами себе привезли 2 гола. Хорошо, что потом включились, отыгрались и вышли вперед. Счет не отражает накала»
11 минут назад
Кудашов после 3:2 с «Шанхаем»: «Пропустили очень плохой 2-й гол, безобразие. Сделали 3-4 неверных действия в одной смене. Нам нужно убирать эти ошибки»
сегодня, 20:57
Галлан после 2:3 от «Динамо»: «Шанхай» играл здорово, но такое иногда случается. Мы набрали 7 очков за 4 матча, такой результат годится»
сегодня, 20:49
Сушинский об отстранении Спронга: «Может, из-за него ЦСКА забили больше, чем он в ворота соперников. Никитин – опытный тренер, он делает все правильно»
1сегодня, 20:23
Терещенко о том, что Панарин не хочет идти на понижение зарплаты: «Это нормально. Какие к нему могут быть вопросы? Контракт – личное дело каждого человека»
сегодня, 20:11
Кравец о принципиальности матча с «Авангардом»: «Все время об этом говорю. Может, где-то чуть лукавлю, но победа всякая важна. Ну и тем более над этим клубом»
сегодня, 19:58
Ярош о русской кухне: «Самое любимое блюдо – борщ. Также люблю пельмени и красную икру. Окрошку не люблю»
4сегодня, 19:41
Кравец о 6:2 с «Авангардом»: «Каждый игрок показал себя на 200%. Виден коллектив, у ребят есть химия, это очень важно»
1сегодня, 18:23
Буцаев о Доминге: «Почему вы думаете, что он ненадежный вратарь? Он свой класс доказал. Откуда это мнение взялось? Голкиперы «Сибири» играют на хорошем уровне»
2сегодня, 16:59
Гатиятулин о Миллере: «Мы дали ему отдохнуть, посмотреть хоккей со стороны. Митч правильно отреагировал, стал более надежным в обороне. Он обладает огромным потенциалом»
4сегодня, 16:51