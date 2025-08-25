Сын губернатора Свердловской области Денис Паслер-младший подписал контракт с АКМ на 3 года. 17-летний защитник провел прошлый сезон в США

Сын губернатора Свердловской области подписал контракт с АКМ.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, соглашение с 17-летним Денисом Паслером-младшим рассчитано на три года.

Прошлый сезон защитник провел в США, выступая за команду «Нью-Джерси Рокетс» для хоккеистов не старше 18 лет. На его счету 42 (6+36) очка за 77 игр при полезности «плюс 21».

Отец игрока (Денис Паслер) шесть лет был губернатором Оренбургской области, а с марта 2025-го занимает должность временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области.