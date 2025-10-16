  • Спортс
Кравец о принципиальности матча с «Авангардом»: «Все время об этом говорю. Может, где-то чуть лукавлю, но победа всякая важна. Ну и тем более над этим клубом»

Михаил Кравец высказался после победы в матче с «Авангардом» (6:2).

«Барыс» прервал серию из 6 поражений подряд.

– Кто первым придумал снимать видео, когда толкаются тренер и игроки «Барыса» в подтрибунном помещении?

– Я это придумал. У нас много больших игроков. Но они какие-то добрые. А нужно быть злым на игре. Поэтому я пытаюсь их завести. А потом они уже и сами просят.

– Иван Николишин отправлен в «Номад». Есть ли у него шансы вернуться в «Барыс»?

– Тут скорее вопрос не ко мне, есть ли шанс у него вернуться. Я думаю, вопрос уже поставлен так, что мы отказываемся от Николишина – и на этом вопрос закрываем.

– Вы раньше тренировали «Авангард». Была ли эта победа для вас принципиальной?

– Я все время об этом говорю. Может, где-то чуть лукавлю. Но победа всякая важна. Ну и тем более над «Авангардом», – сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец.

«Барыс» победил «Авангард» – 6:2. Команда Кравеца прервала серию из 6 поражений подряд. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Номад
