Яковлев о 6:4 с «Салаватом»: «Начали не очень хорошо, сами себе привезли 2 гола. Хорошо, что потом включились, отыгрались и вышли вперед. Счет не отражает накала»

Егор Яковлев высказался о победе в матче с «Салаватом Юлаевым» (6:4).

«У нас всегда с «Салаватом » непростые игры – неважно, в каких составах мы выходим и на каких местах в таблице находимся. Всегда тяжело играть, так было и сегодня. Счет не отражает накала.

Начали не очень хорошо, сами себе привезли два гола. Хорошо, что потом включились, отыгрались и вышли вперед. Контролировали матч, но заканчивать игру хотелось бы посолиднее», – сказал защитник «Металлурга » Егор Яковлев .