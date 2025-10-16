Галлан после 2:3 от «Динамо»: «Шанхай» играл здорово, но такое иногда случается. Мы набрали 7 очков за 4 матча, такой результат годится»

Жерар Галлан подвел итоги матча против «Динамо» (2:3 Б).

– Сегодня была достаточно равная игра, обе команды сражались, играли в очень плотный хоккей. Разница в одну шайбу, «Динамо » выиграло по буллитам.

Команда играла здорово, но такое иногда случается. Играть четыре матча подряд дома порой бывает сложно, но мы набрали семь очков за эти четыре матча, такой результат годится.

– Как команда сохраняет физическую активность с таким плотным графиком?

– У ребят есть время для восстановления. Они успевают отдыхать. Все профессионалы, умеют правильно готовиться. Иногда бывает непросто играть такие серии, но есть как есть.

– Почему не играл Спенсер Фу?

– Небольшая травма.

– Дома проиграли только в двух матчах и только по буллитам. Значит ли, что играть тут проще, чем на выезде?

– Нет, в моей системе такого момента нет. Команда должна быть готова играть в обеих ситуациях. Дома хорошо играть благодаря болельщикам, но иногда бывает сложно.

– 6 ноября удастся обыграть СКА?

– СКА – хорошая команда, но сейчас не думаю об этом матче. Перед ним будет достаточное количество важных игр, мы сейчас думаем о них, но, когда дело дойдет до 6 ноября и матча против СКА , надеюсь, мы одержим очень хорошую победу и здорово сыграем, – сказал главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан .