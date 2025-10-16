Галлан после 2:3 от «Динамо»: «Шанхай» играл здорово, но такое иногда случается. Мы набрали 7 очков за 4 матча, такой результат годится»
– Сегодня была достаточно равная игра, обе команды сражались, играли в очень плотный хоккей. Разница в одну шайбу, «Динамо» выиграло по буллитам.
Команда играла здорово, но такое иногда случается. Играть четыре матча подряд дома порой бывает сложно, но мы набрали семь очков за эти четыре матча, такой результат годится.
– Как команда сохраняет физическую активность с таким плотным графиком?
– У ребят есть время для восстановления. Они успевают отдыхать. Все профессионалы, умеют правильно готовиться. Иногда бывает непросто играть такие серии, но есть как есть.
– Почему не играл Спенсер Фу?
– Небольшая травма.
– Дома проиграли только в двух матчах и только по буллитам. Значит ли, что играть тут проще, чем на выезде?
– Нет, в моей системе такого момента нет. Команда должна быть готова играть в обеих ситуациях. Дома хорошо играть благодаря болельщикам, но иногда бывает сложно.
– 6 ноября удастся обыграть СКА?
– СКА – хорошая команда, но сейчас не думаю об этом матче. Перед ним будет достаточное количество важных игр, мы сейчас думаем о них, но, когда дело дойдет до 6 ноября и матча против СКА, надеюсь, мы одержим очень хорошую победу и здорово сыграем, – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.