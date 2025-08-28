КХЛ выпустила фильм «Кубок Гагарина. Верить в мечту»: «История о триумфе «Локомотива», поразительном пути «Трактора» и железной воле хоккеистов обеих команд»

  • Спортс
2

КХЛ сообщила о выходе фильма «Кубок Гагарина. Верить в мечту» .

Спортивная драма о финале Кубка Гагарина-2025 вышла сегодня, 28 августа. Фильм доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Напомним, в мае «Локомотив» под руководством Игоря Никитина впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Трактор» (4-1).

«Это история о триумфе «Локомотива», поразительном пути «Трактора» и железной воле хоккеистов обеих команд. Это кино для всей страны, так как упорство, командный дух и вера в мечту понятна каждому.

Сезон-2024/2025 навсегда вошел в историю российского хоккея. Миллионы зрителей на трибунах, матчи плей-офф в мае, новые рекорды посещаемости и результативности, драматичность событий. И кульминация всего – финал, столкновение двух разных хоккейных философий.

Фильм «Кубок Гагарина. Верить в мечту» – пропуск в мысли и эмоции главных героев этой саги. О событиях решающих матчей сезона с предельной честностью, без прикрас и фильтров рассказывают непосредственные участники: самый ценный игрок плей-офф Александр Радулов, лидеры «Трактора» Максим Шабанов и Зак Фукале, главные тренеры Игорь Никитин и Бенуа Гру, автор «золотого» гола Максим Шалунов, а также Даниил Исаев, Максим Березкин, Егор Сурин, Василий Глотов и Владимир Ткачев. Это их правда. Их боль. Их история», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Это уже вторая наша крупная документальная работа, и ее главная цель – показать, что Кубок Гагарина завоевывается не только на льду. Уникальность этого фильма в том, что мы показываем события через личные истории главных героев: игроков, тренеров и их семей. Это кино о людях, а не просто о спортивных результатах.

Зрители увидят и поймут, что стояло за каждой заброшенной шайбой в том грандиозном финале – боль, сомнения, надежда и, в итоге, триумф. Такие фильмы создаются, чтобы сохранить наследие и эмоции самого яркого сезона в истории КХЛ для будущих поколений болельщиков», – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
