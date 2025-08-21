Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Игроки, которые ничего не добились, получают больше, чем сверстники в Европы. Потом удивляемся, почему молодежь перестает прогрессировать»

Александр Мостовой оценил возможность введения потолка зарплат в РПЛ.

– Вы за или против потолка зарплат?

– Больше за, чем против.

У нас игроки, которые еще ничего не добились, получают больше, чем их сверстники в Европе, выступающие за топ-клубы. Это никуда не годится. Потом мы удивляемся, почему молодежь перестает прогрессировать.

С другой стороны, потолок зарплат наверняка будут обходить за счет тех же премиальных, прочих бонусов. Но какие-то ограничения ввести необходимо.

– Вы играли в Португалии, Испании, Франции. Там у молодежи есть такие проблемы, когда они начинают зарабатывать больше и перестают выкладываться?

– Нет, там другой менталитет.

Как вы верно подметили, мне посчастливилось за свою богатую на события карьеру поиграть во многих ведущих европейских лигах. Однако я не могу точно сказать, как сейчас там с этим обстоят дела.

Но в мое время как-то все больше акцентировали внимание именно на футболе. Мы и результатов добивались, и ставили всегда на первое место футбол, а деньги – потом.

Сейчас все же наоборот: стоит кому-то из молодых забить пару мячей, провести 2-3 хороших матча, как пресса начинает подогревать к ним интерес, появляются агенты, разговоры.

На пользу это точно не идет, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой .