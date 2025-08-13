  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о потолке зарплат в РПЛ: «Правильное решение – оно даст выявлять сильнейшего за счет спортивного принципа. В КХЛ это работает позитивно»
52

Фетисов о потолке зарплат в РПЛ: «Правильное решение – оно даст выявлять сильнейшего за счет спортивного принципа. В КХЛ это работает позитивно»

Вячеслав Фетисов считает введение потолка зарплат в Мир РПЛ верным решением.

Ранее стало известно, что в Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России.

Министр Михаил Дегтярев заявил о предстоящем ужесточении лимита: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста».

«Как я понимаю, решение все равно будет за Российским футбольным союзом (РФС) и Российской премьер-лигой (РПЛ). Это правильное решение, его надо было давно принимать.

Потому что оно даст возможность уравнять шансы клубов и за счет спортивного принципа выявлять сильнейшую команду в чемпионате России.

В КХЛ введение потолка зарплат работает позитивно. Сожалеем, что мы не приняли его сразу при подготовке уставных и регламентных документов лиги.

Если бы это было сделано тогда, сейчас мы были бы намного сильнее в плане развития. Так что КХЛ идет в правильном направлении», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Свищев о потолке зарплат в РПЛ: «Неправильно в нынешнее время меряться тем, у кого больше денег и круче состав. Надо подумать о том, чтобы перестать заливать иностранцев миллионами»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
logoВячеслав Фетисов
logoКХЛ
Р-Спорт
потолок зарплат
logoпремьер-лига Россия
потолок зарплат
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вячеслав Фетисов: «Не должно быть клубов-олигархов, которые разворовывают мелкие команды. Интересна идея, что госкорпорации должны финансировать не какие-то клубы, а всю КХЛ»
21вчера, 17:18
Канчельскис о потолке зарплат в РПЛ: «Сделайте так, чтобы сборная играла на чемпионатах мира, Европы, на Олимпиаде. Какой потолок? В Европе никто его не вводит»
5вчера, 14:55
Фетисов о лимите: «Не уверен, что легионеры вредят развитию россиян, наши футболисты могут расти в конкурентной среде. Насчет потолка зарплат я согласен»
1вчера, 14:38
Главные новости
СКА заплатит Грималди 140 млн рублей за 2 года (Михаил Зислис)
2 минуты назад
СКА подписал контракт с Грималди на два года. Форвард сборной США был лучшим бомбардиром ЧМ-2023
728 минут назад
Гендиректор «Шанхая» о Галлане: «Постараемся вернуться в Китай на следующий сезон, надо показывать результат. Жерар стал единственным кандидатом, подходящим под наши критерии»
139 минут назад
Плющев о Галлане в «Шанхае»: «Варяг приедет и отработает, но команда не будет на что-то претендовать. Именитый специалист – не панацея»
8сегодня, 11:22
Галлан получит 3,3 млн долларов в «Шанхае» за 2 сезона. В контракте есть пункт о досрочном расторжении через год (Михаил Зислис)
4сегодня, 10:51
Галлан возглавил «Шанхай». Клуб представил тренера в образе Рейдена из серии Mortal Kombat
26сегодня, 10:34Видео
Каменский об уходе Ливо из «Салавата»: «Здорово, что стороны разошлись миром. Все было в пределах регламента и условий контракта»
1сегодня, 10:10
«Барыс» подписал контракт с Маккошеном на год. Ранее защитник играл за «Куньлунь»
сегодня, 09:48
«Ак Барс» ведет переговоры с Ливо. Казанцы претендуют на форварда наравне с «Трактором» (Metaratings)
17сегодня, 09:13
Агент Ливо об уходе из «Салавата»: «Решили расстаться без скандала – пока мы судимся, то не можем подписать другой контракт. Сегодня Джош определится с новым клубом, возможно»
10сегодня, 08:47
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин о Галлане в «Шанхае»: «Шаг вперед для КХЛ. Идет популяризация хоккея и нашего чемпионата»
13 минут назад
Котляревский об английском языке: «Вообще ничего не понимаю. В «Авангарде» многие его знают – ощущаю себя как потеряшка, Якупов на собраниях мне переводит»
251 минуту назад
Ларри Робинсон о Канаде на ОИ-2026: «Можно выиграть все Кубки Стэнли, но представлять страну – нечто особенное. Они станут партнерами с теми, против кого ненавидели играть»
сегодня, 10:26
СКА объявил об отмене предсезонных игр с «Шанхаем». Армейцы заявили, что причины не зависят от их клуба
7сегодня, 09:59
Ситтлер о Кросби на Олимпиаде-2026: «Он отлично справится и станет лидером команды. Сидни становится старше и ценит эту возможность»
сегодня, 09:28
Ларри Робинсон о Хатсоне: «Говорили, что он маленький и его убьют. Про Гретцки тоже говорили, что он недостаточно крупный – вышло не так уж и плохо»
сегодня, 09:01
Хэмилтон может перейти в «Барыс» из минского «Динамо». У защитника полезность «плюс 20» за 64 игры в прошлой регулярке (Артур Хайруллин)
сегодня, 08:37
Сычев о расформировании «Витязя»: «Я житель Омска, у нас никто не уезжает из региона. Вопрос больше к руководству КХЛ»
4сегодня, 08:10
Светлов об «Авангарде»: «Темная лошадка этого лета. Отказаться от связки Ткачева с Ридом Буше – это смело. Если новые игроки не сыграют с листа, неизбежна ностальгия»
3сегодня, 07:30
Гомоляко об Алтыбармакяне как видеоблогере: «Запретов нет. Сейчас такая жизнь – все все снимают, показывают. Главное, чтобы это было не во вред ему самому»
сегодня, 07:15