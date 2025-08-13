Фетисов о потолке зарплат в РПЛ: «Правильное решение – оно даст выявлять сильнейшего за счет спортивного принципа. В КХЛ это работает позитивно»

Вячеслав Фетисов считает введение потолка зарплат в Мир РПЛ верным решением.

Ранее стало известно , что в Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России.

Министр Михаил Дегтярев заявил о предстоящем ужесточении лимита: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста».

«Как я понимаю, решение все равно будет за Российским футбольным союзом (РФС ) и Российской премьер-лигой (РПЛ). Это правильное решение, его надо было давно принимать.

Потому что оно даст возможность уравнять шансы клубов и за счет спортивного принципа выявлять сильнейшую команду в чемпионате России.

В КХЛ введение потолка зарплат работает позитивно. Сожалеем, что мы не приняли его сразу при подготовке уставных и регламентных документов лиги.

Если бы это было сделано тогда, сейчас мы были бы намного сильнее в плане развития. Так что КХЛ идет в правильном направлении», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Свищев о потолке зарплат в РПЛ: «Неправильно в нынешнее время меряться тем, у кого больше денег и круче состав. Надо подумать о том, чтобы перестать заливать иностранцев миллионами»